شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول أول رحلة طيران من مولدوفيا لمرسى علم بعد توقفها لمدة عام بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم السبت أول رحلة طيران من دولة مولدوفيا وذلك بعد توقفها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار مرسى علم جنوب البحر الأحمر أن المطار سيستقبل رحلة واحدة اسبوعيا خلال الفترة المقبلة من مولدوفيا.

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسي علم الدولي 10 رحلات من المطارات الأوكرانية و5 رحلات من التشيك ورحلتين من سويسرا واخري من رومانيا ولتوانيا ورحلتين داخليتين خلال الاسبوع الجاري.