شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 3150 حالة من فيروس كورونا بشمال سيناء منذ بداية الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، اليوم السبت،عن شفاء عدد 3150 حالة من فيروس كورونا المستجد غلي مستوي المحافظة منذ بداية الجائحة.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة يبلغ 363 حالة، بينما عدد حالات الوفاة بلغت 132.

أشار شوكة إلى حجز 10 حالات جديدة للاشتباه في إصابتها بالفيروس في المستشفيات، بجانب عزل 113 حالة منزليًا، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لمجابهة انتشار الفيروس.