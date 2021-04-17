شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 حالات تعد على الأراضى الزراعية بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، إن جهاز حماية الأراضي بالمديرية والوحدات المحلية تواصل حملاتها المرورية على مدار اليوم، وخاصة عمل الحملات أيام الإجازات الرسمية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى مهدها، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف الحملات لازالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بمراكز المحافظة وخاصة ايام الإجازات الرسمية.

وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طامية بإزالة حالة تعدي على مساحة 175متر بناحية فانوس وذلك بحضور المهندس عرابي يماني رئيس قسم حماية الأراضي والمهندس حمدي محمد حماية اراضي والمهندس فرج محمد مدير جمعية فانوس و شرين رئيس الوحدة المحلية بناحية فانوس.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر ابورحيل مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينه اطسا بتنفيذ إزالة عدد 2حاله تعدى على الأرض الزراعيه بناحيه جمعيه منيا الحيط تابع مركز اطسا بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي والاستاذ محمد ربيع عبد العاطي رئيس الوحده المحليه بمنيا الحيط والاستاذ معوض دهشان مدير الجمعية على مساحه 2قيراط.

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة بالتنسيق مع الوحده المحليه برئاسة المحاسب محمود هاشم رئيس مركز و مدينة سنورس بتنفيذ إزالة بناحيه فدمين على مساحة واحد قيراط فك قواعد خرسانية.