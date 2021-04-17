شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة الإنجيلية» و«التضامن» توزعان مساعدات لمواجهة تداعيات كورونا بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية لمشروع الاستجابة للوقاية والتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحيرة، ومجلس مدينة أبوالمطامير والجمعية الخيرية بمنشأة علوبه، في توزيع عدد (300) شنطة مواد غذائية وعدد (300) شنطة مطهرات ووقاية خاصة بمواجهة فيروس كورونا.

وتم توزيعها على عدد (300) أسرة من الأسر الأَولى بالرعاية بقرية منشأة علوبه وتوابعها، تحت إشراف نائب محافظ البحيرة د. نهال بلبع، واللواء وائل زغلول، رئيس مجلس مدينة أبوالمطامير، والدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، والأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية.

شارك في توزيع المواد الغذائية والمطهرات من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ريمون رفعت، قائم بأعمال نائب مدير التنمية الريفية الشاملة بالقاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم ومسئول مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ورفعت ثابت، مختص مبادرة حياة كريمة بالوجه البحري، ونائب رئيس مجلس مدينة أبوالمطامير، ووشعبان بصيص، ومنير هيبه رئيس الوحدة المحلية بزاوية صقر، ومحمد غريب، مسؤول مبادرة حياة كريمة بالتضامن الاجتماعي بأبوالمطامير، ومسئولي الجمعية الخيرية بمنشاة علوبه، وأحمد إبراهيم الحلوجي المدير التنفيذي للجمعية، ود. محمود محمد عبداللاه عضو مجلس إدارة بالجمعية، وأنور عبدالحليم القطيفي رئيس مجلس الإدارة الأسبق. كما تم عمل حملات للتوعية عن طريق السيارات التي تجولت بالقرى لتوعية المواطنين بطرق الوقاية والحماية من الفيروس.