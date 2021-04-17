شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 200 طن قمامة من شوارع غرب شبرا الخيمة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة إن الأجهزة التنفيذية بالحى قامت ليلا برفع اكثر من 200 طن قمامة من مناطق أحمد عرابى وأم بيومى ومنشية عبدالمنعم رياض وشارع 135 والمطاحن وتم نقل المخلفات إلى المدفن الصحى

وناشد رئيس الحى المواطنين الالتزام بإلقاء القمامة في الأماكن المخصصه لها وعدم إلقاءها في نهر الطريق حفاظا على المظهر الحضارى واكد رئيس الحى أن أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة مستمرة طوال اليوم في الفترة الصباحية والمسائية.

وفى السياق، قامت الأجهزة التنفيذيه بمدينة الخصوص برئاسة اللواء خالد المحمدى رئيس المدينة بإزالة ورفع الإشغالات بشارع الخصوص العمومى وميدان موقف الاتوبيس بناء على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة التواجد الدائم بالشارع مع رفع كافة الإشغالات وإزالة تجمعات الباعة الجائلين التي تتسبب في إعاقة المرور مع إزالة جميع الإشغالات والتعديات وفتح الشوارع للمارة.

رفع 200 طن قمامه من شوارع غرب شبرا الخيمه

رفع 200 طن قمامه من شوارع غرب شبرا الخيمه

رفع 200 طن قمامه من شوارع غرب شبرا الخيمه

رفع 200 طن قمامه من شوارع غرب شبرا الخيمه

رفع 200 طن قمامه من شوارع غرب شبرا الخيمه