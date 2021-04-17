شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحديث التابلت لطلاب الثانوية قبل عقد الاختبارات التجريبية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المدارس الثانوى إجراء تحديثات على أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة فى إطار الاستعداد للامتحانات الإلكترونية التجريبية التى تعقد الأسبوع المقبل، نرصد فى التقرير التالى خطوات تحديث الجهاز فى 7 معلومات.

ـ توصيل أجهزة التابلت الخاصة بالطلاب بالإنترنت.

ـ تحديث برنامج النوكس من قبل شركة سامسونج للتأكد من جاهزية التابلت.

ـ التأكد من أن التابلت مسجل على المنظومة الإلكترونية حتى يستقبل الاختبارات الإلكترونية والبيانات.

ـ عدم غلق التابلت بأى رقم سرى والحفاظ على جاهزية التابلت للدخول على الامتحان التجريبى.

ـ تخصيص رقم " 600" للتواصل بين المدارس الثانوى لاستقبال أى أعطال.

ـ فى حالة وجود أى عطل فى التابلت يجب على الطالب التوجه إلى مسئولى التطوير التكنولوجى فى المدرسة لحل أى مشكلة.

ـ التنبيه على الطلاب بشحن التابلت مساء غدا السبت 17 أبريل استعدادا للامتحان التجريبى الذى يعقد يوم الأحد 18 أبريل.

وقررت وزارة التربية والتعليم، عقد 3 اختبارات تجريبية لطلاب الثانوية العامة، الأول منها يبدأ الأسبوع المقبل أيام 18 و 20 و 22 أبريل الجارى لقياس كفاءة أجهزة التابلت وعمل محاكاة كاملة لاختبار المعدات والشبكات وإجراء تجربة عملية لأكواد وكلمات المرور الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 2021.