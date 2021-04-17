شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع خلال رمضان؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الداخلية لتقليل ظاهرة انتشار المتسولين في الشوارع طوال شهر رمضان الكريم. وأيد 92% من القراء تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع خلال رمضان، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع.