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92 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع خلال رمضان؟، أيد غالبية القراء تكثيف حملات الداخلية لتقليل ظاهرة انتشار المتسولين في الشوارع طوال شهر رمضان الكريم.

 

وأيد 92% من القراء تكثيف حملات الداخلية للحد من انتشار المتسولين بالشوارع خلال رمضان، بينما عارض 8% من القراء موضوع الاستطلاع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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