شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور اليوم لمتابعة ظاهرة اقتران القمر مع المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جميع المهتمين والمتخصصين وهواة الفلك إلى متابعة ظاهرة اقتران القمر مع الكوكب الأحمر(المريخ) التى ستحدث اليوم السبت.

وفى هذا السياق، ينظم المعهد أمسية رصد لتلك الظاهرة بالمقر الرئيسى للمعهد حلوان، بدءا من الساعة السابعة والنصف مساء.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إن القمر سيقترن مع الكوكب الأحمر (المريخ) فى مشهد جميل بعد غروب الشمس وعند دخول الليل فى ذلك اليوم حتى غروبهما فى الحادية عشرة مساء تقريبا، موجها الدعوة لجميع من يرغب فى المشاركة وتصوير الظاهرة لحضور تلك الأمسية.

وأوضح أن الاقتران هو الاقتراب الزاوى بين جرم سماوى وجرم سماوى آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض، لذلك تكون المسافة الزاوية بين القمر والمريخ فى ذلك اليوم صغيرة جدا وهو ما نسميه الإقتران.