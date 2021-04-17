شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تسدد قيمة الخدمات فى بوابة مرور مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرض وزارة الداخلية على ميكنة خدماتها أنشأت بوابة مرور مصر. ويمكن الدخول لبوابة مرور مصر من خلال الموقع الإلكترونى. وتسدد المبالغ المالية مقابل تقديم خدمات فى (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (ائتمانية -مسبوقة الدفع- كروت الخصم المباشر).

ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات منها:

- إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

- سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيا.

- الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

- إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التي تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد في إختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى اختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة وصحة المواطنين، فضلاً عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكترونى.