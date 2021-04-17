شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور الفردوس بعد تشغيل المرحلة الأولى تجريبيا × 11 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق التشغيل التجريبى، للمرحلة الأولى بمحور الفردوس الحر، الواقع بنطاق محافظة القاهرة، والذى يهدف إلى الربط بين منطقة وسط القاهرة، والمحاور الرئيسية الطولية "صلاح سالم – الأتوستراد – امتداد محور المشير طنطاوى"، والطريق الدائرى، والقاهرة الجديدة، وصولاً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة، بمناطق مصر الجديدة، وغرب مدينة نصر، وكوبرى 6 أكتوبر.





وفى النقاط التالية نعرض أهم المعلومات عن المحور الجديد..1. يساهم المحور فى اختصار مسافات وزمن الرحلات المتبادلة وتقليل استهلاك الوقود وخفض نسبة التلوث.

2. تبدأ المرحلة الأولى من ميدان تاكى بشارع الفردوس، حتى امتداد محور المشير طنطاوى.

3. تشمل أعمال مسار المحور، والأعمال الصناعية بطول 4,6 كم بعرض من 3 : 4 حارات مرورية.

4. تم تطوير 4 كم طرق محيطة بإجمالى أطوال 8,6 كم.

5. تشمل الأعمال الصناعية بمحور الفردوس الحر، 3 كباري علوية جديدة متعددة الاتجاهات، وتأهيل كوبري الفردوس القائم بشارع صلاح سالم.

6. تم إنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبى مسار المحور، تماثل التراث المعمارى والحضارى للمنطقة.

7. تنفيذ أعمال صرف مياه المطر، وإنارة الكباري والطرق بمسار المحور.

8. تم ترميم وتجديد قبة قنصوة الأثرية الواقعة فى مسار المحور.

9. يساهم المحور فى تقليل الكثافات المرورية على طرق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبري 6 أكتوبر.

10.بلغت نسبة تنفيذ باقى الكباري على مسار المحور بهذه المرحلة نحو 80%.

11.بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق في مسار المشروع 85%.