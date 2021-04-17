شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تشرح عن طريقة عمل الكنافة بالجمبري (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة وفاء عامر، إن صينية الكنافة، أقرب الأصناف إلى قلبها في شهر رمضان المبارك.

وأضافت وفاء عامر ، خلال برنامج «رمضان أحلى» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن الكنافة من أكثر الحلويات المحببة لها والتي تحرص على تناولها بكثرة خلال شهر رمضان.

وأوضحت وفاء عامر، أنها دائما ما تقوم بصنع الكنافة بعدة طرق، منها الطريقة المعهودة، ومنها الكنافة بالجمبري، ومنها بالسبانخ ومنها بالمكسرات.

وكشفت وفاء عامر عن طريقة عمل الكنافة بالجمبري، وأوضحت أنها تضع الكنافة مع الجمبري والبصل والثوم والليمون والملح، ويقدم مع المسطردة والبهارات .

وحرصت وفاء عامر خلال اللقاء، على الإشادة بالمخرج مجدي أبوعميرة، الذي استطاع تفجير طاقتها الفنية وقدمها بشكل مميز.

وأكدت أن جميع الأعمال التي قدمتها في شهر رمضان خلال السنوات الماضية، جميعها مقربة من قلبها ولاتفضل عمل على الآخر.