شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم أمام كوبري الشيخ عطا ببني مزار بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم، أمام كوبري الشيخ عطا بمركز بني مزار في المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة بتوك توك أمام كوبري الشيخ عطا، بطريق الصعيد الزراعي، بمركز بني مزار .

تسبب الحادث في إصابة كلا من، عمر محمد كامل، 17 سنه، طالب، وخالد محمد إبراهيم، 32 سنه، عامل، ومحمد رشاد علي، 29 سنه، لا يعمل، مقيمون جميعا بقرية الكفور، التابعة لمركز مطاي .

تم نقل المصابين، الي مستشفى التكامل بقرية الشيخ فضل، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة ..