شكرا لقرائتكم خبر عن اتبع هذه الخطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء ارتفاع درجات الحرارة و الاعتماد على تكييف الهواء الذى يعتبر سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، ويرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريد معرفته عن بعض الخطوات لصيانة "التكييف"، وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، وهى كالآتى:

1ـ الحرص علي تغيير الفلاتر، أو على الأقل تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر، يقلل من كفاءة التكييف.

2ـ معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام والعشب الصغير، وما إلى ذلك.

3ـ فحص مجاري الهواء، تعد من الخطوات المهمة أيضا.

4ـ معاينة خطوط التبريد.