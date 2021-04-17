شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أكبر مشروع لتطوير الترع بالبحيرة.. تبطين 496 كيلو متر بـ1.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتنفيذ مشروع تبطين وتطهير الترع بكافة قرى المحافظة، وذلك لمواجهة إهدار الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الرى، مضيفا أن هذا المشروع الجديد من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض محافظة البحيرة، والذى يستهدف تطوير منظومة الرى وتوصيل المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع وكذلك مواجهة تلوث مياه الرى.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ حصر لكافة الترع الغير مؤهلة بالقرى المختلفة ومنها القرى الأكثر احتياجا المدرجة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تحتاج الى إعادة تطوير.

من جانبه، أكد المهندس مجدى الشحات، وكيل وزارة الرى بالبحيرة، أن المشروع القومى لتبطين الترع هو من أهم المشروعات التى تحقق نقلة نوعية فى منظومة الرى بالبحيرة، مضيفا أن مشروع تبطين الترع يأتي في إطار البروتوكول الذي تم توقيعه بين وزارتي الري والتنمية المحلية لتطوير منظومة الرى، كما يدخل في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح وكيل وزارة الرى، لـ"الخليج 365"، أنه جارٍ تنفيذ 137 عملية لتبطين الترع بأطوال 496 كيلومترا بتكلفة مليار و478 مليون جنيه بمختلف مناطق المحافظة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 16 عملية لتبطين الترع بشكل نهائى وجارٍ العمل لتنفيذ 121 عملية أخرى.

فيما قال المهندس محمود السعدى، المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، أن العمل يسير على قدم وساق فى 20 محافظة لتطوبر الترع بها وأن إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل بلغت 5651 كيلومترا فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف السعدى، أن الإدارات العامة للرى مستمرة بواسطة المهندسين والفنيين وأطقم التنفيذ من المقاولين والشركات المنفذة فى متابعة وتنفيذ أعمال التأهيل للترع بنطاق الجمهورية، موضحاً أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد إستخدام الموارد المائية كأحد المحاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

ومشروع أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.

كما يعمل المشروع على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.