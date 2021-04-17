اعتبارا من اليوم.. الشرطة ترتدي الزي الصيفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

من المقرر أن يرتدي رجال الشرطة الزي الصيفي اعتبارا من اليوم السبت، ويكون الزي الصيفي موحد على كل الرتب بداية المجندين إلى رتبة لواء.

ويأتي قرار تعميم الزي الصيفي على القوات الشرطية بعد تنسيق جهاز الشرطة مع هيئة الأرصاد الجوية، التي تقدم تقريرا حول ملائمة حالة الطقس لتغيير الزي.

يعد الزي الصيفي باللون الأبيض هو الزي الرسمي لرجال الشرطة، في محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والأقصر،وفي باقي المديريات يكون اللون "الكاكى"، وذلك لطبيعة باقي المحافظات التي تضم مساحات زراعية كبيرة.