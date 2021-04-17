شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الغلق وسحب تراخيص المحلات عقوبة مخالفة قرار المواعيد الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار غلق المحال التجارية في المواعيد الشتوية أو الصيفية معمول به من ديسمبر 2020، لافتا إلى أن هذا القرار هدفه الحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه ببرنامج "مساء دى إم سى" عبر قناة إكسترا نيوز: "يستثنى من هذا الأمر محال السوبر ماركت والخضراوات والدواجن والصيدليات"، موضحا أنه سيجرى بدء تطبيق المواعيد الصيفية من اليوم، لتفتح المحال والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى 11 ليلا، والمطاعم من 5 صباحا وحتى 12 ليلا.

وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذه المواعيد ملزمة، والمخالف يجرى التنبيه كتابيًا عليه في الأسبوع الأول، وعند عدم الالتزام، يتم غلق المنشأة، وإن لم يتراجع تسحب رخصة المنشأة.

ونص القرار على أن يُستثنى من المواعيد المُشار كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

فيما يتم فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، من 7 صباحًا، حتى 11 مساء، وزيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق 12 منتصف الليل.

كما تفتح المطاعم والكافيهات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من 5 صباحًا، وتغلق 1 صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.