شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» توجه أولياء الأمور بمشاركة الطلاب في امتحانات الثانوية العامة التجريبية بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ان الامتحانات التجريبية سوف تعقد لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢١م بالمدارس بشكل كامل، في الأيام الآتية ٢٢،٢١،١٨ أبريل الجاري لاختبار الأجهزة والمعدات والشبكات بالمدارس،والتأكد من مدى استعداد المدارس لأداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية.

ووجه وكيل الوزارة رسالة لأولياء الأمور بضرورة مشاركة جميع الطلاب لأداء الامتحانات الإلكترونية وأن الامتحان سيكون بالتابلت داخل اللجان وسيكون بمثابة محاكاة للمعدات والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التي يستخدمها الطلاب وانه لابد من المشاركة الفعالة حتي تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق .

وشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وضرورة التباعد الإجتماعي والتهوية الجيدة والمناسبة داخل اللجان الامتحانية وارتداء الكمامات وتعقيم وتطهير اللجان الإمتحانية للحفاظ على سلامة أبناءنا الطلاب والمدرسين وجميع العاملين بالمدارس.

كما تمني وكيل الوزارة للجميع التوفيق والنجاح.