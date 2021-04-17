شكرا لقرائتكم خبر عن تركي أل الشيخ يكشف مشاريع فنية تجمعه مع عمرو دياب وأصالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن مشاريع فنية ستجمعه مع المطرب الكبير عمرو دياب والمطربة أصالة، في الفترة المقبلة.

ونشر تركي أل الشيخ، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورة تجمعه مع مجموعة من المطربين والفنانين وعلق عليها قائلا:«مع الفنانة الكبيرة اصالة ومع اخي الفنان الكبير عمرو دياب (الهضبة) ومع الفنان الجميل الذي تشرفت بمعرفته عمرو يوسف ومع المنتج محمد مشيش ... لقاء ممتع استمتعت فيه ... سينتج عنه الكثير من المشاريع الفنية ومنها أخذ مني أخي الهضبة آخر نص كتبته قبل الاعتزال».

وكان المستشار تركي أل الشيخ، عقد في في الأيام الماضية جلسات مع مجموعة كبيرة من صناع الموسيقي والفن للاتفاق على عمل مشاريع فنية الفترة المقبلة.