شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكري يطالب وزيرة الصحة بالتحقيق في واقعة اختطاف هواتف الصحفيين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الإعلامي مصطفى بكري، من هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بالتحقيق في واقعة أزمة خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة مع عدد من الصحفيين، وتم اختطاف هواتفهم المحمولة ومنعهم من تصوير جولة الوزيرة في محافظة قنا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن آخر هذه الأزمات ما حدث من خالد مجاهد تجاه الوفد الإعلامي والصحفي المدعو من قبل مكتب إعلام محافظة قنا خلال جولة وزيرة الصحة هالة زايد لمستشفيات المحافظة.

وتابع أن متحدث وزارة الصحة قام باختطاف الموبايلات من عدد من الصحفيين أثناء تصويرهم للوزيرة، ومنعهم من أداء عملهم ونقل الوقائع للمواطنين والرأي العام، ما أثار حالة من الضيق والضجر لدى صحفيو محافظة قنا، وقاموا بالانسحاب من تغطية الجولة اعتراضا على سوء المعاملة والتصرفات غير المسئولة من مساعد الوزيرة.

وكشف الإعلامي مصطفى بكري أنه على إثر هذا الموقف أصدر مجلس نقابة الصحفيين، بيان بسبب تكرار الشكاوى من متحدث وازرة الصحة.

وأعلنت النقابة عن رفضها واستنكارها للواقعة ومنع الصحفيين من ممارسة عملهم وحقهم في الحصول على المعلومات وتغطية المؤتمرات والاجتماعات العامة والتصوير، الذي يكفله الدستور، وطالبت النقابة، هالة زايد بالتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم لرد اعتبار الزملاء الذين تعرضوا لها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية بالتعاون مع النقابة والمؤسسات الصحفية، من أجل تسهيل عمل الزملاء الصحفيين في التغطية المنتظمة والفعالة لأنشطة الوزارة.