شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 11 في مشاجرة بكوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة كوم امبو إخلاء سبيل 11 متهما بعد مشاجرة وقعت بين مجموعة من الشباب في مدينة كوم أمبو.

كان بلاغ وصل إلى مباحث كوم أمبو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من شباب مدينة كوم أمبو وشباب من قرية كوم امبو قبلي .

انتقلت قوة أمنية وتم فرض كردون أمني بمحيط المشاجرة والسيطرة على الاشتباكات والتي وقعت بسبب المزاح وتم القبض على ١١ من الطرفين واحالتهم الي النيابة التي قررت إخلاء سبيلهم.