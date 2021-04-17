شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة مكبرة بشوارع حي شمال في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حي شمال التابع لمجلس مدينة الأقصر ، حملة مكبرة للنظافة العامة فى شوارع الحي، وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل ، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها .

وواصل حى شمال من خلال فرق عمل قطاع النظافة ، حملة للنظافة ورفع القمامة، وشملت حملة النظافة تمشيط الجزر الوسطي بنجع بدران ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة من حى شمال مدينة الأقصر بالوردية الليلية ، كما استهدفت حملة النظافة رفع القمامة ورفع المخلفات الصلبه من جميع المحاور، وكذلك جارى مواصلة العمل فى كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من حي شمال .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والعميد طارق لطفى رئيس المدينة ، ومتابعة أحمد زين العابدين رئيس حي شمال لمنظومة النظافة والقضاء على تجمعات القمامة وتنظيف شوارع وميادين الحي للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر .