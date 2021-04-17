شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 4 أطباء بسوهاج بـ«كورونا» خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى أطباء محافظة سوهاج على صفحاتهم وفاة 4 من زملائهم خلال أسبوع على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا»، وكان آخرهم الدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى، الذي توفى اليوم إثر إصابته بالفيروس.

وفقدت محافظة سوهاج، في الأسبوع الماضي من أطباء الجيش الأبيض على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا» كل من: الدكتور هاني الديب أخصائي النساء والتوليد، والدكتور شنودة جرجس أخصائي الأطفال بمستشفى البلينا المركزى في جنوب المحافظة، والدكتور عاطف رشدي استشاري الجراحة بمستشفى طهطا العام في شمال المحافظة، والذي توفي بمستشفى أسيوط الجامعى.

وحذر عدد كبير من الأطباء بمحافظة سوهاج على صفحاتهم من تردى الأوضاع داخل المحافظة مع زيادة أعداد المصابين اليومية بالفيروس وعدم توافر أماكن أو أسرة بالمستشفيات.

وسجلت محافظة سوهاج اليوم- بحسب تصريحات لمصادر طبية بالمحافظة- 160 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، من بينها 70 حالة خضعت للعزل المنزلى، كما سجلت 14 حالة وفاة جديدة بالفيروس، من بينها الدكتور السيد عثمان أخصائى النساء والتوليد بمستشفى أخميم المركزى.