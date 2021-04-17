شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 42 شيشة داخل مقاهي في حملة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة مكبرة بناءاً على تعليمات المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والتي شملت المرور على شوارع المدينة والقرى لمتابعة إلتزام والمحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الأحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وعدد 10 محاضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 33 إزالة إدارية، وضبط 42 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.
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