شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 42 شيشة داخل مقاهي في حملة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، حملة مكبرة بناءاً على تعليمات المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، والتي شملت المرور على شوارع المدينة والقرى لمتابعة إلتزام والمحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الأحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأسفرت مجهودات الحملة عن تحرير 21 محضر إشغال طريق، وعدد 10 محاضر عدم أرتداء كمامة، وتنفيذ 33 إزالة إدارية، وضبط 42 شيشة، وذلك في إطار مواجهة مخالفات الإجراءات الوقائية المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالمتابعة الدورية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المراكز والمدن وضرورة الاهتمام بمستوى النظافة ورفع الإشغالات من الطرق، والعمل على رضا المواطنين.