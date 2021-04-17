مواعيد الأذان والصلاة اليوم السبت 17 أبريل 2021

وتزايد البحث بشكل كبير على موقع جوجل خلال شهر رمضان الكريم على مواقيت مواقيت الصلاة وخصوصًا مواعيد الصلاة المرتبطة بالسحور والإفطار وهي موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب وذلك بالإضافة إلي موعد أذان الظهر والعصر والعشاء.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع