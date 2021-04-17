شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الأذان والصلاة اليوم السبت 17 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة المساحة المصرية جدول مواقيت الصلاة للمسلمين اليوم السبت 17 أبريل 2021 في 78 مدينة مصرية، ويتضمن الجدول موعد الصلاة وكذلك موعد شروق الشمس اليومز
وتزايد البحث بشكل كبير على موقع جوجل خلال شهر رمضان الكريم على مواقيت مواقيت الصلاة وخصوصًا مواعيد الصلاة المرتبطة بالسحور والإفطار وهي موعد أذان الفجر وكذلك موعد أذان المغرب وذلك بالإضافة إلي موعد أذان الظهر والعصر والعشاء.
وعرض موقع دار الافتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة فى مختلف المحافظات المصرية عن يوم السبت 17 أبريل 2021 ويتضمن الجدول مواعيد الأذان فى 78 مدينة فى مختلف أنحاء مصر.
موعد أذان الفجر والمغرب وباقي الصلوات اليوم السبت 17 أبريل 2021
|
المدينة
|
موعد أذان الفجر
|
موعد الشروق
|
موعد أذان الظهر
|
موعد أذان العصر
|
موعد اذان المغرب
|
موعد أذان العشاء
|
القاهرة
|
03:55 ص
|
05:26 ص
|
11:54 ص
|
03:30 م
|
06:24 م
|
07:45 م
|
الإسكندرية
|
03:57 ص
|
05:30 ص
|
12:00 م
|
03:36 م
|
06:30 م
|
07:52 م
|
طنطا
|
03:54 ص
|
05:26 ص
|
11:56 ص
|
03:32 م
|
06:25 م
|
07:47 م
|
المنصورة
|
03:52 ص
|
05:24 ص
|
11:54 ص
|
03:30 م
|
06:24 م
|
07:46 م
|
الزقازيق
|
03:53 ص
|
05:24 ص
|
11:54 ص
|
03:29 م
|
06:23 م
|
07:45 م
|
أسيوط
|
04:01 ص
|
05:29 ص
|
11:55 ص
|
03:27 م
|
06:21 م
|
07:40 م
|
سوهاج
|
04:00 ص
|
05:28 ص
|
11:53 ص
|
03:24 م
|
06:18 م
|
07:36 م
|
بني سويف
|
03:57 ص
|
05:28 ص
|
11:55 ص
|
03:30 م
|
06:23 م
|
07:44 م
|
المنيا
|
04:01 ص
|
05:30 ص
|
11:56 ص
|
03:30 م
|
06:24 م
|
07:43 م
|
قنا
|
03:57 ص
|
05:24 ص
|
11:49 ص
|
03:19 م
|
06:14 م
|
07:32 م
|
أسوان
|
04:00 ص
|
05:25 ص
|
11:48 ص
|
03:16 م
|
06:11 م
|
07:27 م
|
مطروح
|
04:08 ص
|
05:40 ص
|
12:11 م
|
03:47 م
|
06:41 م
|
08:04 م
|
الغردقة
|
03:50 ص
|
05:18 ص
|
11:44 ص
|
03:16 م
|
06:10 م
|
07:29 م
|
الخارجـة
|
04:08 ص
|
05:34 ص
|
11:58 ص
|
03:28 م
|
06:23 م
|
07:40 م
|
الإسماعيلية
|
03:50 ص
|
05:21 ص
|
11:51 ص
|
03:26 م
|
06:20 م
|
07:42 م
|
دمياط
|
03:49 ص
|
05:22 ص
|
11:52 ص
|
03:29 م
|
06:23 م
|
07:46 م
|
السـلوم
|
04:16 ص
|
05:49 ص
|
12:19 م
|
03:56 م
|
06:50 م
|
08:12 م
|
نويـبع
|
03:43 ص
|
05:13 ص
|
11:41 ص
|
03:15 م
|
06:09 م
|
07:29 م
|
حلايــب
|
03:48 ص
|
05:12 ص
|
11:33 ص
|
02:58 م
|
05:54 م
|
07:09 م
|
شرم الشيخ
|
03:47 ص
|
05:16 ص
|
11:42 ص
|
03:15 م
|
06:09 م
|
07:28 م
|
الفـيــوم
|
03:58 ص
|
05:28 ص
|
11:56 ص
|
03:31 م
|
06:24 م
|
07:45 م
|
06-أكتوبر
|
03:56 ص
|
05:27 ص
|
11:56 ص
|
03:31 م
|
06:25 م
|
07:46 م
|
كفر الشيخ
|
03:54 ص
|
05:26 ص
|
11:56 ص
|
03:32 م
|
06:26 م
|
07:48 م
|
الحامول
|
03:52 ص
|
05:25 ص
|
11:55 ص
|
03:32 م
|
06:25 م
|
07:48 م
|
بلطيم
|
03:52 ص
|
05:25 ص
|
11:55 ص
|
03:32 م
|
06:26 م
|
07:48 م
|
طابا
|
03:43 ص
|
05:14 ص
|
11:42 ص
|
03:17 م
|
06:10 م
|
07:31 م
|
راس سدر
|
03:50 ص
|
05:21 ص
|
11:49 ص
|
03:24 م
|
06:17 م
|
07:38 م
|
الطور
|
03:49 ص
|
05:18 ص
|
11:45 ص
|
03:18 م
|
06:12 م
|
07:32 م
|
دهب
|
03:45 ص
|
05:14 ص
|
11:41 ص
|
03:15 م
|
06:09 م
|
07:29 م
|
ابوزنيمة
|
03:50 ص
|
05:20 ص
|
11:47 ص
|
03:21 م
|
06:15 م
|
07:36 م
|
راس غارب
|
03:50 ص
|
05:19 ص
|
11:46 ص
|
03:20 م
|
06:14 م
|
07:33 م
|
القصير
|
03:51 ص
|
05:18 ص
|
11:42 ص
|
03:13 م
|
06:07 م
|
07:25 م
|
برنيس
|
03:50 ص
|
05:15 ص
|
11:38 ص
|
03:05 م
|
06:00 م
|
07:16 م
|
سفاجة
|
03:51 ص
|
05:18 ص
|
11:44 ص
|
03:15 م
|
06:09 م
|
07:28 م
|
مرسى علم
|
03:50 ص
|
05:16 ص
|
11:40 ص
|
03:09 م
|
06:04 م
|
07:21 م
|
شلاتين
|
03:51 ص
|
05:15 ص
|
11:37 ص
|
03:04 م
|
05:59 م
|
07:15 م
|
سيدى برانى
|
04:12 ص
|
05:45 ص
|
12:16 م
|
03:53 م
|
06:47 م
|
08:10 م
|
الضبعة
|
04:04 ص
|
05:36 ص
|
12:06 م
|
03:42 م
|
06:36 م
|
07:58 م
|
العلمين
|
04:02 ص
|
05:34 ص
|
12:04 م
|
03:40 م
|
06:34 م
|
07:56 م
|
واحة سيوة
|
04:19 ص
|
05:50 ص
|
12:17 م
|
03:52 م
|
06:46 م
|
08:06 م
|
موط (الداخلة )
|
04:13 ص
|
05:40 ص
|
12:04 م
|
03:34 م
|
06:28 م
|
07:46 م
|
الفرافرة
|
04:14 ص
|
05:42 ص
|
12:08 م
|
03:39 م
|
06:34 م
|
07:52 م
|
البويطى
|
04:08 ص
|
05:37 ص
|
12:04 م
|
03:37 م
|
06:31 م
|
07:51 م
|
باريس
|
04:09 ص
|
05:34 ص
|
11:58 ص
|
03:26 م
|
06:21 م
|
07:37 م
|
المحلة الكبرى
|
03:54 ص
|
05:26 ص
|
11:56 ص
|
03:32 م
|
06:26 م
|
07:48 م
|
الحمام
|
03:54 ص
|
05:26 ص
|
11:56 ص
|
03:32 م
|
06:26 م
|
07:48 م
|
نجع حمادى
|
03:59 ص
|
05:26 ص
|
11:51 ص
|
03:21 م
|
06:16 م
|
07:33 م
|
بورسعيـد
|
03:48 ص
|
05:20 ص
|
11:50 ص
|
03:27 م
|
06:21 م
|
07:43 م
|
السـويس
|
03:50 ص
|
05:21 ص
|
11:49 ص
|
03:25 م
|
06:18 م
|
07:40 م
|
العريـش
|
03:42 ص
|
05:15 ص
|
11:44 ص
|
03:21 م
|
06:15 م
|
07:37 م
|
الطور
|
03:49 ص
|
05:18 ص
|
11:45 ص
|
03:18 م
|
06:12 م
|
07:32 م
|
دمنهور
|
03:56 ص
|
05:28 ص
|
11:58 ص
|
03:34 م
|
06:28 م
|
07:50 م
|
ادفو
|
03:58 ص
|
05:25 ص
|
11:48 ص
|
03:17 م
|
06:12 م
|
07:29 م
|
اسنا
|
03:59 ص
|
05:25 ص
|
11:49 ص
|
03:19 م
|
06:14 م
|
07:31 م
|
الأقصر
|
03:58 ص
|
05:25 ص
|
11:49 ص
|
03:19 م
|
06:14 م
|
07:31 م
|
القاهرة الجديدة
|
03:54 ص
|
05:25 ص
|
11:54 ص
|
03:29 م
|
06:23 م
|
07:44 م
|
توشكى
|
04:08 ص
|
05:32 ص
|
11:54 ص
|
03:20 م
|
06:16 م
|
07:31 م
|
الدلنجات
|
03:56 ص
|
05:28 ص
|
11:57 ص
|
03:34 م
|
06:27 م
|
07:49 م
|
كاترين
|
03:47 ص
|
05:17 ص
|
11:44 ص
|
03:18 م
|
06:11 م
|
07:31 م
|
السادات
|
03:57 ص
|
05:28 ص
|
11:57 ص
|
03:33 م
|
06:27 م
|
07:49 م
|
الصالحية الجديدة
|
03:52 ص
|
05:23 ص
|
11:53 ص
|
03:29 م
|
06:22 م
|
07:44 م
|
العاشر من رمضان
|
03:52 ص
|
05:23 ص
|
11:52 ص
|
03:28 م
|
06:21 م
|
07:43 م
|
العاصمة الادارية الجديدة
|
03:54 ص
|
05:25 ص
|
11:53 ص
|
03:29 م
|
06:22 م
|
07:43 م
|
العبور
|
03:53 ص
|
05:25 ص
|
11:54 ص
|
03:29 م
|
06:23 م
|
07:44 م
|
الفشن الجديدة
|
03:59 ص
|
05:29 ص
|
11:56 ص
|
03:30 م
|
06:24 م
|
07:44 م
|
المنصورة الجديدة
|
03:53 ص
|
05:26 ص
|
11:56 ص
|
03:33 م
|
06:27 م
|
07:50 م
|
النوبارية الجديدة
|
03:51 ص
|
05:23 ص
|
11:52 ص
|
03:28 م
|
06:22 م
|
07:44 م
|
بدر
|
04:01 ص
|
05:33 ص
|
12:01 م
|
03:37 م
|
06:31 م
|
07:52 م
|
بنى مزار الجديدة
|
03:53 ص
|
05:22 ص
|
11:49 ص
|
03:23 م
|
06:17 م
|
07:36 م
|
بورسعيد الجديدة سلام
|
03:46 ص
|
05:18 ص
|
11:48 ص
|
03:24 م
|
06:18 م
|
07:40 م
|
بئر العبد الجديدة
|
03:51 ص
|
05:24 ص
|
11:53 ص
|
03:30 م
|
06:23 م
|
07:46 م
|
توشكى الجديدة
|
04:09 ص
|
05:33 ص
|
11:55 ص
|
03:21 م
|
06:17 م
|
07:32 م
|
حدائق العاصمة
|
03:50 ص
|
05:21 ص
|
11:50 ص
|
03:25 م
|
06:19 م
|
07:40 م
|
رشيد الجديدة
|
03:40 ص
|
05:13 ص
|
11:43 ص
|
03:20 م
|
06:13 م
|
07:36 م
|
رفح الجديدة
|
03:54 ص
|
05:27 ص
|
11:57 ص
|
03:33 م
|
06:27 م
|
07:49 م
|
سفنكس الجديدة
|
03:53 ص
|
05:24 ص
|
11:53 ص
|
03:28 م
|
06:22 م
|
07:43 م
|
شرق العوينات
|
04:03 ص
|
05:27 ص
|
11:48 ص
|
03:14 م
|
06:10 م
|
07:25 م
|
غرب النوبارية
|
03:50 ص
|
05:22 ص
|
11:51 ص
|
03:27 م
|
06:21 م
|
07:43 م
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954