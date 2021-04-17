اليوم.. نظر طعن مزارع متهم بحيازة متفجرات بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة النقض، اليوم السبت، أولى جلسات طعن متهم، مزارع، على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد لاتهامه بحيازة متفجرات ومواد ناسفة بالإسماعيلية.

أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه اطلق النار على قوة أمنية خاصة بتنفيذ الأحكام، فقامت القوات بإلقاء القبض عليه وبحوزته سلاح ناري وذخيرة مما تستخدم في ذات السلاح.

وبتفتيش مسكن المتهم تم العثور على عدد من طلقات سلاح ناري إلى وطلقات جرينوف ومادة "تي أن تي" شديدة الانفجار وقنابل يدوية صالحة للاستخدام، وبإحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات أصدرت حكما بالمؤبد فطعن المتهم أمام محكمة النقض.