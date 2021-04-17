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المخابرات العامة تنعى الكاتب مكرم محمد أحمد

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نعت المخابرات العامة المصرية، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس.

وجاء في نعي المخابرات العامة المصرية: "تنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الأعلام السابق ونقيب الصحفيين الأسبق".

وشيع اليوم الجمعة، عدد كبير من أسرة وأصدقاء الكاتب الصحفي الكبير جثمان الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الخميس، في مقابر العائلة في مصر الجديدة.

وشُيع جثمان الفقيد بعد صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان في مدينة نصر، وكان أبرز الحضور ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومحمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والإعلامي نشأت الديهي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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