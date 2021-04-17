شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قطع الكهرباء ببعض قرى فوه بسبب الصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحليه لمركز ومدينة فوه عن قطع الكهرباء السبت من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا بكل من عزبة أحمد سليمان بالمدينة، وقرية عربان وتوابعها، الكوم، السقا، الروضة، خط الخيرية، الإصلاح القبلي والبحري، الحجر القبلي والبحري، أبوعتمان.

وأرجعت الوحدة المحليه لمركز ومدينة فوه سبب قطع الكهرباء لأعمال الصيانة الدورية.