شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة دمنهور تقرر الدراسة «أون لاين» بسبب سوء حالة الطقس غدًا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، فى محافظة البحيرة، أن تكون الدراسة غدًا السبت فى جامعة دمنهور عن بعد بنظام «أون لاين» وعدم نزول الطلاب للدراسة فى مقرات الجامعة حرصًا على سلامتهم، بسبب سوء حالة الطقس والارتفاع الشديد فى درجة الحرارة.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية بالحفاظ علي صحة المواطن المصري، ومحذرًا الطلاب من التعرض لأشعة الشمس المباشرة بسبب تعرض البلاد لظاهرتين جويتين فى وقت واحد، مما سينتج عنه ارتفاع شديد في درجات الحرارة.

وطالب الدكتور عبيد صالح الطلاب والمواطنين بالتخفف من الملابس وزيادة شرب المياه قبل الإمساك وتناول الخضروات والفاكهة وتقليل شرب الكافيين للاحتفاظ بسوائل الجسم وكذلك عدم التعرض المباشر للشمس وتخفيض المجهود البدني قدر المستطاع.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة حارة أيام السبت والأحد والإثنين وتصل ذروتها يوم الأحد وتسود درجة حرارة تصل إلي 40 درجة مئوية على مختلف الأنحاء.