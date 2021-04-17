شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي مجموعة جديدة من أبناء الكنيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم مجموعة جديدة من أبنائه من عدة إيبارشيات ممن قاموا بطلب لقاء قداسته عن طريق الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتحدث قداسته معهم حديثًا أبويًٌا وأجاب على أسئلتهم، مقدمًا لهم ضمن الأجوبة بعض النصائح النافعة لحياتهم، وصلى لهم والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

وأتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للكنيسة، الفرصة أمام الشعب القبطي للقاء قداسة البابا لنوال بركة قداسته، وذلك من خلال رابط تم الإعلان عنه الشهر الماضي على الموقع ذاته.