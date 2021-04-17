شكرا لقرائتكم خبر عن في مركز المنيا.. قطار يتوقف لمدة 15 دقيقة بسبب «زنقة» راكب في الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقف، اليوم الجمعة، القطار الروسي 1014 خط القاهرة / أسوان لمدة 15 دقيقة بسبب احتجاز راكب في حمام الفطار وعدم قدرته على فتح الباب.

وكشف تقرير المتابعة للقطار، أن كمسارى القطار، ويدعى أحمد محمد سيف، فوجيء بمركز المنيا بأنه يوجد شخص داخل حمام العربه رقم ١١٤٥ / ٨، وأنه لا يمكنه الخروج.

وأضاف أنه تم استدعاء برادين العربات لعمل اللازم، وبعد عدة محاولات تم فتح الباب، مع المحافظة على الباب وعدم تخريبه.

وبعدها تم السماح للقطار بالتحرك بعد خروج الشخص من الحمام الساعه ٩:١٠ من مساء اليوم.