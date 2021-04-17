شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد أعمال ترميم مسجد العوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة أعمال اعادة ترميم ورفع كفاءة مسجد العوام بكورنيش مدينة مرسى مطروح، بما يليق بمكانة المسجد العريق كأشهر مساجد المحافظة ،والذى تم انشائه عام 1969.

حيث شهد محافظ مطروح أعمال ترميم المئذنتين وساحة المسجد والمظلة وصيانة دورات المياة والغرف الملحقة وقاعة المناسبات وغيرها من أعمال صيانة ورفع كفاءة من دهانات وكابلات كهرباء وكشافات إنارة، واعادة دهان الزخارف الاسلامية بجدران وقبة المسجد، مشيداً بالجهود المبذولة في أعمال الترميم مع الإسراع في إنهاء الأعمال للصلاة به نهاية شهر رمضان الكريم أو بعيد الفطر المبارك.

رافق محافظ مطروح خلال تفقد اعمال رفع كفاءة مسجد العوام كلا من رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والشيخ حسن عبدالبصير مدير عام أوقاف مطروح وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية