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أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:


التعليم تتابع جاهزية شبكات المدارس لعقد الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأحد

غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 وجنوب البلاد 38

الحكومة: تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس للبيع

متحدث "الكهرباء": تقديم كافة خدمات القطاع إلكترونيا خلال عامين

"الصحة" تكشف أنواع لقاحات فيروس والفرق بينها وآليات التصنيع

إجراء عملية استبدال "البلازما" لطفل عمره 7 سنوات بالتأمين الصحى الشامل تحمل من تكاليفها 300 جنيه

وزارة التعليم العالى تطلق تطبيقا لميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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