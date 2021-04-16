شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي: ارتخاء صمام القلب غير مقلق.. والمريض يحتاج فحص دوري كل 4 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، إن هناك أسباب عديدة لزيادة ضربات القلب، إن من يشعر بمرض ارتخاء الصمام عليه بالتوجه مسرعا إلى الطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة.

وأضاف الدكتور حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علما» الذي يقدمه على قناة «صدى البلد»، إن هناك نعمة ومنحة ربانية تسمى بالتأقلم أو التبلد، ضاربا مثلا لها بمن يعيش وسط مستنقع من المجاري لكنه لايتأثر بالرائحة موضحا أننا عند الولادة أحسسنا بضربات قلوبنا ولكننا تاقلمنا على ثلاثة أشياء :«عددها وقوتها وانتظامها».

وأفاد موافي بأن مريض الضغط أو ارتجاع الصمام يشعر بدقات القلب، مؤكدا أن المريض بارتخاء الصمام لايقلق خصوصا إن كان في الدرجات الأولى، مطالبا من يشعر بمرض ارتخاء الصمام بالتوجه مسرعا إلى الطبيب لاجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح موافي، أن المصاب بارتخاء الصمام مطالب بالمتابعة لدى الطبيب المختص، كل أربعة أشهر للحصول على الأدوية اللازمة، مشددا إن الطبيب يستطيع تشخيص ارتخاء صمام القلب في أي عمر، خاصة عند التشخيص السريرى وسماع ضربات القلب أثناء الفحص البدنى أو من خلال فحص إسمه «هولتر» وهو جهاز يستخدم لتسجيل نشاط القلب على مدار 24 ساعة.