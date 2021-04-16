شكرا لقرائتكم خبر عن موجة شديدة الحرارة وأمطار رعدية أحيانًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لثلاثة أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس لمدة 3 أيام خلال الفترة من السبت 17 أبريل 2021، وحتى يوم الإثنين 19أبريل 2021، وتكون حالة الطقس شديد الحرارة وتصل ذروتها يومي الأحد والإثنين، وتصل درجة الحرارة إلي 40 درجة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدًا السبت 17 أبريل 2021

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس غدًا السبت الموافق 17 أبريل 2021، ويكون الطقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، وتكون حاله الطقس ليلاً لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومعتدل على جنوب البلاد، ويكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الغربية درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 28 درجة والصغرى 19 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 35 درجة والصغرى 22 درجة، وشمال الصعيد تكون العظمي 37 درجة والصغرى 21 درجة، وجنوب الصعيد العظمي 38 درجة والصغرى 23 درجة.

حالة الطقس يوم الأحد 18 أبريل 2021.. أمطار رعدية أحيانًا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حاله الطقس عن يوم الأحد، ويسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء ومعتدل ليلاً، وتكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب الصعيد بنسبة 30 % تقريبًا وعلى فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق من غرب البلاد، وتوجد أتربة عالقة نهارًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد القاهره الكبرى تكون درجة الحراره العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجة مئوية، وعلى الوجه البحري تكون العظمى 39 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية، على السواحل الشمالية الغربية تكون درجة الحرارة 38 درجة مئوية للعظمي والصغرى 21 درجة مئوية، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء تكون درجة الحرارة 37 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون درجة الحراره 37 درجة مئوية للعظمي والصغري 23 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد تكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، وعلى جنوب الصعيد تكون درجة الحرارة 41 درجة مئوية والصغرى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس الإثنين 19 أبريل 2021

يسود طقس شديد الحرارة يوم الإثنين على كافه الأنحاء بينما يكون الطقس معتدل ليلاً على كيفه الانحاء أيضًا، ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وتصل إلي حد العاصفة في على غرب البلاد وتكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة يوم الإثنين على القاهره الكبرى العظمي 41 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية ويكون هناك نشاط للرياح، وعلى الوجه البحري تكون درجه الحراره العظمى 41 درجة مئوية والصغري 25 درجة مئوية ويكون هناك نشاط الرياح، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون درجة الحرارة 40 درجة مئوية للعظمي و21 درجه مئوية للصغرى ويكون هناك نشاط للرياح، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون درجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغري 22 درجة مئوية ويكون هناك نشاط للرياح، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغري 23 درجة مئوية ويكون حاله الطقس مشمس، وعلى شمال الصعيد تكون درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية ويكون هناك نشاط للرياح، وعلى جنوب الصعيد تكون درجة الحرارة العظمي 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية وتوجد أترية عالقة.

موجة شديدة الحرارة وأمطار رعدية أحيانًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لثلاثة أيام