شكرا لقرائتكم خبر عن أتربة وحرارة تصل لـ 38 درجة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس السبت 17 أبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدا السبت 17 أبريل، وقالت إن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد ومائل للحرارة على السواحل الشرقية.

أشارت الهيئة العامة للأرصاد في بيان إلى أن حالة الطقس السبت ليلا سيكون لطيف ليلا على محافظات الوجه البحري حتى القاهرة الكبرى، وسيكون الطقس ليلا معتدل على جنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد الجوية أن الظواهر الجوية غدا السبت تؤكد وجود نشاط في حركة رياح محملة بالرمال والأتربة على مناطق غرب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت في القاهرة والمحافظات

القاهرة: العظمي 36 والصغرى 20 درجة.

الإسكندرية: العظمي 34 والصغرى 18 درجة.

وداي النطرون: العظمي 32 والصغرى 18 درجة.

طنطا: العظمي 34 والصغرى 17 درجة.

شبين الكوم: العظمي 34 والصغرى 17 درجة.

دمنهور: العظمي 33 والصغرى 16 درجة.

بلطيم: العظمي 31 والصغرى 16 درجة.

مطروح: العظمي 36 والصغرى 16 درجة.

السلوم: العظمي 37 والصغرى 17 درجة.

سيوة: العظمي 37 والصغرى 18 درجة.

بورسعيد: العظمي 26 والصغرى 20 درجة.

دمياط: العظمي 24 والصغرى 16 درجة.

الزقازيق: العظمي 36 والصغرى 18 درجة.

المنصورة: العظمي 34 والصغرى 16 درجة.

الإسماعيلية: العظمي 35 والصغرى 19 درجة.

السويس: العظمي 36 والصغرى 18 درجة.

العريش: العظمي 27 والصغرى 16 درجة.

رفح: العظمي 27 والصغرى 15 درجة.

رأس سدر: العظمي 33 والصغرى 20 درجة.

نخل: العظمي 32 والصغرى 19 درجة.

نويبع: العظمي: العظمي 34 20 درجة.

طابا: العظمي 32 والصغرى 19 درجة.

كاترين: العظمي 29 والصغرى 14 درجة.

الطور: العظمي 31 والصغرى 20 درجة.

شرم الشيخ: العظمي 33 والصغرى 22 درجة.

الغردقة: العظمي 35 والصغرى 19 درجة.

مرسى: العظمي علم 35 والصغرى 19 درجة.

الفيوم: العظمي 36 والصغرى 19 درجة.

بني سويف: العظمي 36 والصغرى 19 درجة.

المنيا: العظمي 37 والصغرى 21 درجة.

أسيوط: العظمي 37 والصغرى 21 درجة.

سوهاج: العظمي 38 والصغرى 21 درجة.

قنا: العظمي 38 والصغرى 22 درجة.

الأقصر: العظمي 38 والصغرى 23 درجة.

أسوان: العظمي 38 والصغرى 23 درجة.

إدفو: العظمي 37 والصغرى 22 درجة.

أبوسمبل: العظمي 37 والصغرى 21 درجة.

الوادي الجديد 37 والصغرى 19 درجة.

شلاتين: العظمي 34 والصغرى 20 درجة.

أبورماد: العظمي 32 والصغرى 21 درجة.

حلايب: العظمي 32 والصغرى 21 درجة.