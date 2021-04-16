شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد مدخل الطريق الساحلي لمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة الطريق الساحلى مطروح الإسكندرية، موجها بسرعة إعادة الشيء لأصله وإنهاء أعمال رصف الحارة البطيئة بالطريق الدولى الساحلى قبل بدء موسم الصيف، وبما ييسر حركة المواصلات والمواطنين، وكذلك استكمال رصف محيط مسجد الرحمة بالكيلو 4، زيادة أعداد صناديق القمامة بالمنطقة، مع عرض مقترح استغلال المنطقة المجاورة قبلي العمارات الجديدة بعد انتهاء الرفع المساحي لها.

كما وجه محافظ مطروح لمديرية الطرق بدراسة عمل مطب بمنطقة الكيلو 2 بالطريق الساحلى أمام مدخل شارع مجمع الشيخ عطيوة وإعطاء الدهانات اللازمة لرؤيته حفاظاَ على سلامة المواطنين خلال عبور الطريق، وذلك بالتنسيق مع ادارة مرور مطروح.

كما وجه لمركز ومدينة مرسى مطروح بإعادة تنسيق وتشجير الجزيرة الوسطى بالطريق الساحلى من بوابة مدخل المدينة الكيلو 21 حتى الكيلو واحد قبل بدء موسم الصيف، ودراسة عمل السياج اللازمة لمنع أي تعدى عليها.