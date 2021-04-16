شكرا لقرائتكم خبر عن «مواعيد الإغلاق» تضرب حجوزات المطاعم في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إنه مع بداية شهر رمضان المعظم فوجئت المطاعم السياحية بعدم وجود إقبال عليها من قِبَل روادها، موضحًا أنها خاوية على عروشها، ولم ترْقَ الحجوزات إلى تحقيق نسبة 10% من النسبة المحددة للتشغيل، وهى 50% من حجم الطاقة الاستيعابية.

وأضاف «وهبة»، في تصريحات أمس، أن طبيعة عمل المطاعم في رمضان تختلف عن الأيام العادية، التي قد تشهد تقديم 3 وجبات في أوقات مختلفة، ولكن في رمضان تُقدَّم وجبتان محددتان في توقيتهما، وهما الإفطار والسحور، وتعتمد المطاعم السياحية بشكل أساسى بنسبة كبيرة على وجبة السحور حتى يمكنها تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، لافتًا إلى تقدم الغرفة بمذكرة إلى وزارة السياحة والآثار للنظر في مواعيد الإغلاق.

وأوضح أن عدم تغيير هذه المواعيد سيزيد من أعباء المطاعم خلال شهر رمضان، ويعرضها لخسائر مالية كبيرة، إذ إن الإيرادات التي تحققها خلال وجبة الإفطار فقط لن تكفى لدفع رواتب العاملين وتكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن جميع المطاعم لا تستقبل حاليًا أي حجوزات بخصوص وجبات السحور.