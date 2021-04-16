شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة» بمدينة إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت مدينة إسنا مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة» من خلال فعالية لمدة يومين بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر لرسم وتلوين عدد ١٥ دكة في شوارع المنطقة السياحية.

يسعى مشروع «الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بمدينة إسنا» لتطوير وترويج نموذج للتنمية السياحية المستدامة والمتكاملة لإعادة وضع مدينة إسنا بمحافظة الأقصر على الخريطة السياحية ومواصلة جهود إعادة إحياء المدينة كمقصد سياحي متميز يوفر لزائريه تجربة متفردة وأصيلة، وبما يعود بالنفع على ساكنيها.

ويقوم بتنفيذ المشروع شركة «تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة» وذلك بالتعاون مع كل من وزارة السياحة والآثار، ومحافظة الأقصر، ووزارة التعاون الدولي؛ وذلك بدعم من «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية» في إطار الاتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام في السياحة بمصر «سايت»؛ والتي تهدف إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي في مصر.