شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 16 أبريل 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر في نهاية التعاملات، مساء اليوم الجمعة، 16 أبريل 2021، بشكل كبير، حيث قفز سعر الذهب عيار 21 قيراط بمقدار 6 جنيهات فى 12 ساعة فقط .

وحقق سعر الذهب عالميا في نهاية التعاملات، مساء اليوم الجمعة، الفورية بنسبة 0.9%، حيث ارتفعت الأوقية «الأونصة» بقيمة 13 دولار خلال تعاملات اليوم، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو لاعلى مستوى لها منذ 7 أسابيع .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في نهاية التعاملات مساء اليوم الجمعة، 783.53 جنيه، وكانت فى بداية التعاملات صباح اليوم، 777.77 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميا في نهاية التعاملات مساء اليوم الجمعة، 1,776.85 $ ، وكانت فى بداية التعاملات صباح اليوم، 1،763.10 $ .

«المصرى اليوم» تنشر أسعار الذهب فى مصر وعالميا فى نهاية التعاملات مساء اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة 16 أبريل 2021

م الوحدة فى مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط



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