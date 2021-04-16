شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: موقف السودان من قضية سد النهضة «واضح».. نريد اتفاقًا ملزمًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، أن موقف بلاده من قضية مفاوضات سد النهضة واضح.

وقال عبدالفتاح البرهان، في مقابلة مع قناة «العربية»، اليوم الجمعة، إن السودان يريد اتفاقا ملزما لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

من جانبها، قالت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية، إن بلادها ماضية في الإطار السياسي لمواجهة الخطوات الإثيوبية لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم.

وصرحت مريم الصادق المهدي، اليوم الجمعة، بأن إثيوبيا لم ترد على دعوة رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، للحوار المباشر بشأن أزمة سد النهضة حتى الوقت الراهن.

وبالنسبة للتوتر العسكري بين السودان وإثيوبيا، صرح البرهان بأن بلاده تنظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسها، مبدياً أسفه للتصعيد الإثيوبي واستعداد السودان للدفاع عن أراضيه.

وناشد البرهان، إثيوبيا الانسحاب من أراضي السودان، مضيفًا: «مستعدون للتنسيق بشأن الحدود».