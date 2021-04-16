شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح حكم قضاء الصوم عن المتوفى (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفى، سواء أكان أحد الوالدين أو غيره.

وتابع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد، أن امرأة سألت سيدنا النبي محمد صلى الله وعليه وسلم: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟، قالت: نعم، قال: فدين الله عز وجل أحق أن يُقضَى.

وأضاف شوقي علام مفتي الجمهورية أنه يجوز الحج عن الشخص المتوفى في حال وجود عذر كان قد منعه من أن يؤدي مناسك الحج في حياته.