شكرا لقرائتكم خبر عن غدا السبت.. تواصل تنفيذ بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفى العريش العام وبئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل جامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، غدا السبت، تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفيى العريش العام وبئر العبدالمركزى.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه يصل غدا السبت دفعة جديدة من أطباء الجامعات، وذلك لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا للبروتوكول الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، وكليات الطب بالجامعات المصرية، ومعهد القلب القومى.

من جانبه أوضح محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف الصحى بمديرية الصحة أن الدفعة الجديدة في تخصصات، كبد وجهاز هضمى، جراحة مخ وأعصاب، جراحة أوعية دموية، جراحة قلب وصدر، جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة تجميل، أنف وأذن وحنجرة، عيون، أشعة، وتخدير.