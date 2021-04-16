شكرا لقرائتكم خبر عن حسام موافي يقدم نصائح ذهبية للتخلص من التدخين في رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني نصائح ذهبية للتخلص من التدخين.

وأضاف موافي خلال برنامج «ربي زدني علما» على قناة صدى البلد، أن التدخين إدمان وليس عادة كما كان يتوقع في السابق.

وطالب الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني من المدخنين بعدم شرب السجائر في ليل شهر رمضان وخلال الثلاثين يوميا إجمالي عدد أيام شهر رمضان سيكون جسم الإنسان تخلص من النيكوتين ويتحول حينها الشخص إلى إنسان جديد.