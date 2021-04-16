حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر وكيل الوزارة محمد صحصاح، قيام الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانٍ دون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر وأعمدة، بمساحة ٤ قراريط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.
قاد الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفو الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.
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