شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رئيس مركز ومدينة البياضية بالأقصر وكيل الوزارة محمد صحصاح، قيام الإدارة الهندسية بتنفيذ إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مبانٍ دون ترخيص وبناء سور بالطوب الأحمر وأعمدة، بمساحة ٤ قراريط تقريبًا، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

قاد الحملة عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية، ورافقه مدير التنظيم، ومشرف التنظيم بالمدينة، ومشرفو الجمعية الزراعية، وتمت الإزالة على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.