شكرا لقرائتكم خبر عن دسوق يحتل المركز الأول في المبادرة الرئاسية لفحص السيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم فحص 28350 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «للعناية بصحة الأم والجنين» للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان .

جاء ذلك منذ إنطلاق المبادرة في الخامس من شهر نوفمبر الماضي وحتى مساء أمس الخميس.

كما أشارت أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهم تم تسجيله في مركز دسوق، حيث تم فحص 4231 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3921 سيدة، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3499 سيدة تم فحصها.