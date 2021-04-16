شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توفر أجهزة الأكسجين للمرضى فى العزل المنزلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، سير العمل فى المستشفيات التى تستقبل المصابين بـ«كورونا»، والاطمئنان على توافر كافة الاحتياجات، وتطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزيرة وجهت خلال اجتماعها عبر تقنية «فيديو كونفرانس» مع قيادات الوزارة ومديرى المستشفيات ووكلاء الوزارة بالمحافظات، بإدراج صرف أجهزة الأكسجين للمواطنين بالعزل المنزلى، الذين تستدعى حالتهم الصحية، ضمن منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، للتيسير على المرضى وحصولهم على أفضل مستوى من الخدمة الطبية.

وأضاف أنها اطمأنت على المخزون الاستراتيجى للأكسجين، ووجهت بتأمين احتياجات المستشفيات بشكل دورى، كما راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية.

وأعلنت وزارة الصحة تعافى 439 مصابًا من فيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 161 ألفًا و470 حالة حتى الآن.

وقال «مجاهد» إنه تم تسجيل 837 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 41 حالة جديدة، وإن إجمالى العدد الذى تم تسجيله 213 ألفا و798، من ضمنهم 161 ألفا و470 حالة تم شفاؤها، و12 ألفا و611 حالة وفاة.

فى سياق متصل، قال الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جنيف، إن مواجهة الأزمة الراهنة المتعلقة بـ«كورونا» تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية، بما يسهم فى رفع حجم الإنتاج العالمى من اللقاحات وسد الفجوة بين المطلوب والمعروض على المستوى الدولى.

وقال محللون بشركة الاستشارات الأمريكية البريطانية «اتشز ماركت»، إن احتمال انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ربما يكون فى عام 2023، بسبب عدم المساواة بين الدول فى الحصول على اللقاحات، ونشرت دراسة أن هذا الأمر قد يؤدى إلى نشوب نزاعات وطنية، بسبب أن البلدان المتقدمة تشترى من اللقاحات أكثر من احتياجات سكانها الفعلية بـ3-4 مرات، فى حين أن البلدان النامية لا تستطيع فى كثير من الأحيان الحصول عليها.