شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان لـ العربية: موقفنا من سد النهضة واضح ونريد اتفاقا ملزما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن موقف السودان من سد النهضة واضح ونريد اتفاقا ملزما، مضيفا خلال حواره لفضائية "العربية": "ننظر إلى إثيوبيا كجارة والعداء لها ليس في قاموسنا، ونستعد للدفاع عن أراضينا ونأسف للتصعيد الإثيوبي.

وتابع: "نناشد إثيوبيا الانسحاب من أراضينا ومستعدون للتنسيق بشأن الحدود"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة، مشيرا إلى أن هناك تعاون بشكل وثيق مع واشنطن أمنيا واستخباراتيا.

وذكر مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، أن وفدا إسرائيليا زار السودان مرة واحدة ولم نقدم مبادرة لزيارة إسرائيل.

ولفت البرهان، إلى أن الجيش لا يحتكر الاقتصاد ومقدراته المالية بتصرف السودان، مضيفا: "متفقون على مثول البشير أمام الجنائية الدولية".

وأشار إلى أن المشكلة الاقتصادية تعيق تنفيذ الترتيبات الأمنية في موعدها المحدد.

وشدد البرهان على ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره بيد الأمن السوداني، مؤكدًا أن اتفاق السلام حقن دماء السودانيين وسيساهم بتنشيط مناطق النزاعات.

وتابع البرهان: "استطعنا في المرحلة الانتقالية من بدء استعادة مكانة السودان"، مردفا: "بدأنا بجني ثمار إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب".