"موسم مبشر".. نقيب الفلاحين: الإنتاج يزيد على 2.700 طن قمح للفدان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام إن موسم توريد القمح المحلي للحكومة بدأ فعليًا في محافظات الصعيد منتصف الشهر الحالي، مشيرًا إلى التوريد بدأ فعليًا في محافظات الوجه البحري في الـ20 من الشهر الجاري.

وأضاف أبوصدام، أن موسم القمح هذا العام مبشر حيث يزيد متوسط إنتاج الفدان على 2٬700 طن ويتوقع إنتاجية تزيد على 9 ملايين طن من إجمالي المساحة المنزرعة، التي تزيد على 3.4 مليون فدان هذا العام، لافتًا إلى أنه يتوقع توريد نحو 4 ملايين طن من الأقماح للحكومة في نهاية فترة التوريد في منتصف شهر يوليو المقبل.

وأشاد أبوصدام بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الحكومة في استلام الأقماح لمنع تفشي وباء كورونا.

مشيرًا إلى أن النقابة شكلّت لجان لمتابعة ورصد عملية توريد الأقماح للمساهمة في حل أي مشكلات تواجه الفلاحين أثناء توريدهم للأقماح، مناشدًا كافة الفلاحين بالالتزام بالقرارات والإجراءات الحكومية أثناء عمليات التوريد حفاظًا على سلامة الجميع.

وناشد أبوصدام كل مزارعي القمح لتسليم أقماحهم للحكومة مباشرة وعدم تسليم الأقماح للوسطاء.