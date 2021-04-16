"احذروا هذه الظواهر".. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس عقب الموجة الحارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس عقب انتهاء موجة الحرارة الشديدة التي تتعرض لها مختلف أنحاء البلاد يومي الأحد والاثنين المقبلين، محذرة من حالة الطقس عقب الموجة الحارة، التي تتسم بالرياح والأمطار الرعدية.

قالت الأرصاد إنه اعتبارًا من الثلاثاء 20 أبريل وحتى الأربعاء 21 أبريل تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 8 لـ12 درجة مئوية.

الثلاثاء 20 أبريل:

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبًا على فترات.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

الأربعاء 21 أبريل:

- فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

الخميس 22 أبريل:

- نشاط الرياح على بعض مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب الصعيد.

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