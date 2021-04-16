غدًا.. عزاء مكرم محمد أحمد في شارع الصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قررت أسرة الراحل الكاتب الكبير، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، إقامة عزاء للفقيد الراحل، والذي وفاته المنية عن عمر ناهز 85 عامًا، بجوار مبنى مؤسسة الأهرام بشارع الصحافة، التي أفنى الراحل فيها سنوات طويلة من حياته المهنية، يوم السبت عقب صلاة العشاء، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة وقيادات وكبار كتاب الأهرام.

وشارك في عزاء مكرم محمد أحمد، ظهر اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وضياء رشوان نقيب الصحفيين وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، مسجد آل رشدان للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على جثمان الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق.

وكان قد تعرض الكاتب الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق منذ أيام لوعكة صحية، نقل على إثرها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج، وتوفى بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 86 عاماً.